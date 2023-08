Profesorul universitar Tanase Stamule, decan la FABIZ - ASE, a adus in atentia publicului, printr-o postare pe Facebook, dificultatile si provocarile cu care se confrunta universitatile romanesti in cadrul clasamentelor internationale:"Romania nu figureaza cu nicio universitate in topul 1000 al clasamentului Shanghai. Mai mult, in ultimii doi ani, doar articolele clasificate in Q1 si Q2 sunt recunoscute pentru clasamentele globale. Majoritatea revistelor romanesti nu sunt incluse in Q1 si Q2, ... citeste toata stirea