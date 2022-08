Romania ramane fara ingineri. Alianta Romana a Universitatilor Tehnice atrage atentia ca suntem intr-o noua criza periculoasa

Cele mai mari universitati tehnice din Romania trag un semnal de alarma: in ultimii 30 de ani au parasit tara 200.000 de ingineri, iar curand criza de resurse umane va pune in pericol dezvoltarea tarii. De aceea, elevii de gimnaziu sunt incurajati sa studieze stiintele exacte si ingineria. Suntem in pragul unei noi revolutii industriale, trebuie sa investim in ingineri daca vrem dezvoltare in viitor. Si asta inseamna specialisti nu doar in stiinta calculatoarelor, ci si in automatizari ... citeste toata stirea