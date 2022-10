Romania risca sa piarda miliarde de euro din bani europeni. Ministrul Petre Daea, chemat de USR sa clarifice situatia Planului National Strategic

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 15 Octombrie 2022

Petre Daea trebuie sa expuna pasii de urmat in situatia Planului National Strategic, dupa ce acesta a fost chemat la Comisia de specialitate din Senat de catre senatorul Sebastian Cernic din partea

USR.

Petre Daea, chemat la Comisia de specialitate din Senat

In urma convocarii sale, ministrul Agriculturii a declarat ca va onora invitatia si se va prezenta pentru a da clarificari.

Invitatia parlamentarului USR vine in contextul in care Romania a incarcat in sistem, in data de 30 septembrie, ...