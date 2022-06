Romania se indreapta spre stagflatie. Scumpirile vor avea efect de domino. Criza va dura cel putin inca un an

Romania se indreapta spre o perioada de stagnare economica si o continuare a cresterii inflatiei. Un scenariu potential, cunoscut sub numele de stagflatie, care determina companiile sa isi securizeze business-urile, in ton cu scaderea apetitului pentru investitii si consum. 46,7% dintre oamenii de afaceri, manageri si angajati cu functii de conducere din companiile chestionate, partenere Moneycorp, estimeaza ca pana la finele anului, Romania ar putea intra in stagflatie. 26,7% vad un scenariu ... citeste toata stirea