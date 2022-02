Romania surclaseaza la forte aeriene toate tarile din regiune, cu exceptia Ucrainei

Cu 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon, 16 aparate tip MiG-21 LanceR, 19 aeronave de atac usor IAR-99 Soim si cu perspectiva achizitionarii a inca 32 de F-16 Fighting Falcon, superioritatea aeriana a Romaniei in zona va fi de necontestat Potrivit editiei 2022 a raportului World Air Forces, publicat de Flight International, Fortele Aeriene Romane (RoAF) surclaseaza net din punct de vede al dotarii cu aeronave toate tarile vecine, in afara Ucrainei. In plus, ca forta de lupta, RoAF se situeaza pe ... citeste toata stirea