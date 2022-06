Romania va depune o noua cerere pentru bani la Bruxelles. Nicolae Ciuca: In anul 2022, vom beneficia de 10 miliarde de euro

La reuniunea Comitetului de monitorizare a PNRR, prima de acest fel dupa depunerea de catre Romania, pe data de 31 mai, a primei cereri de plata la Comisia Europeana, s-a luat decizia ca tara noastra sa depuna in luna octombrie 2022 a doua solicitare privind obtinerea de fonduri europene. Anuntul a fost facut de catre seful Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

Romania va primi, in total, 10 miliarde de euro in 2022

La sedinta a participat si premierul Nicolae Ciuca, ...