Romanii domina topul strainilor care cumpara proprietati in Spania. Prefera in general case sub 100.000 euro

Romanii se afla in topul cetatenilor straini care achizitioneaza locuinte in Spania, mai ales in regiunile centrale ale tarii. Pe litoralul spaniol si in insule conduc britanicii, germanii si italienii. Potrivit datelor prezentate in Anuarul Imobiliar al Colegiul Grefierilor din Spania, romanii fac cele mai multe achizitii si vanzari de imobile din provincia spaniola Aragon, dar si in multe alte privincii, precum Huesca.La nivel national, numarul vanzarilor de locuinte inregistrate in 2021 in ... citeste toata stirea