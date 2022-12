"Rotativa" la guvernare. Cu cine va fi inlocuit Nicolae Ciuca

Nicolae Ciuca a anuntat ca va incepe "rotativa" la guvernare, asa cum PSD si PNL au cerut. Premierul Romaniei ar putea fi inlocuit de Marcel Ciolacu. Si alti politicieni vor ceda functia colegilor. "In acordul pe care l-am agreat atunci cand s-a constituit Coalitia am convenit ca rotirea sa se faca la finele lunii mai si se va face rotirea asa cum am agreat", a declarat joi premierul Nicolae Ciuca, raspunzand unei intrebari.

Si Marcel Ciolacu a confirmat schimbarile. "Exista o data exacta. 25 ...