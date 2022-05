Ruble pentru gaz: Tarile care au platit pana acum si cele care au refuzat. Cat de dependente sunt unele state

Serviciile de utilitati din UE sunt supuse presiunii din partea Moscovei sa plateasca gazul in moneda rusa, in timp ce indrumarile Comisiei au fost confuse, scrie politico.eu, trecand in revista tarile care au platit deja gazul rusesc in ruble, dar si pe cele care au refuzat. In ultimele luni, companiile energetice din UE s-au straduit sa dea sens declaratiilor vagi si uneori contradictorii de la Bruxelles cu privire la faptul daca plata gazului rusesc in ruble constituie o incalcare a ... citeste toata stirea