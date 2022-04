Rusia a pierdut doua nave, Moskva si Saratov, dupa invadarea Ucrainei. Acest lucru l-ar putea forta pe Putin sa-si reconsidere pozitia in Marea Neagra

Rusia a anuntat ca crucisatorul Moskva s-a scufundat. Nava-amiral a flotei ruse de la Marea Neagra, Moskva a jucat un rol cheie atat ca nava de comanda, cat si ca centru de aparare aeriana. Desi nava a fost pusa in functiune inca din 1979, a fost unul dintre cele trei crucisatoare din clasa Slava si a revenit in flota in 2021, dupa finalizarea unei reconstructii la scara larga care vizeaza imbunatatirea capacitatilor de lupta.Nava amiral Moskva a asigurat acoperire aeriana pentru intregul grup ... citeste toata stirea