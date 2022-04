Rusia continua propaganda de razboi. Acuza Romania ca s-ar afla in topul tarilor care trimit mercenari sa lupte in Ucraina. Reactia MAE

Rusia continua propaganda de razboi si sustine ca Romania, alaturi de alte 62 de state, ar fi trimis mercenari sa lupte in Ucraina impotriva trupelor ruse. Oficialii rusi nu au prezentat nicio dovada in acest sens. Moscova nu este la prima actiune de dezinformare privind tara noastra. MAE a precizat pentru "Adevarul" ca institutia nu detine asemenea date si avertizat asupra veridicitatii informatiilor, in contextul razboiului UPDATE Ministerul Afacerilor Externe a venit si cu o pozitie oficiala, ... citeste toata stirea