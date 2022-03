Rusii, acuzati ca abandoneaza intentionat mine in Marea Neagra: Cu sigurantele puse, dar extrem de periculoase

Expertii militari sustin ca minele care plutesc in Marea Neagra au fost dragate de doua nave specializate ale Flotei Ruse a Marii Negre si, cel mai probabil, au fost lasate intentionat in deriva la cheremul curentilor. Acestea sunt foarte periculoase pentru ca sunt foarte degradate. Mina ucraineana ajunsa in apropierea Romaniei a fost, cel mai probabil, dragata de fortele ruse si lasata intentionat in deriva pentru a ajunge in apele teritoriale aliate, sustine un expert militar consultat de ... citeste toata stirea