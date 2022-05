Rusii au aruncat in lupta blindatele "Terminator". Netestate in lupta, vor trece prin botezul focului in Ucraina

Rusii au bagat in batalia de la Lugansk masini de sprijinire a tancurilor "Terminator", care se bazeaza pe sasiul tancului T-72 si sunt puternic blindate pentru a putea fi utile in mediul de lupta urban. Sunt dotate cu doua tunuri automate 2A42 cu calibrul de 30 de milimetri, o mitraliera cu calibrul 7,62 milimetri, precum si cu patru containere pentru rachete dirijate din familia 9M120 ale complexului Ataka. "Terminator" a fost proiectat pe baza experientei de lupta dobandite in timpul ... citeste toata stirea