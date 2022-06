Rusii sustin ca au bruiat o drona americana RQ-4B Global Hawk deasupra Marii Negre

Rusii se lauda ca au reusit sa neutralizeze o puternica drona Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk apartinand US Air Force care era in curs de a executa o deja obisnuita misiune de patrulare in largul Marii Negre. Potrivit agentiei de presa apropiate lui Vladimir Putin, RIA Novosti, "sistemele rusesti de razboi electronic au suprimat o drona strategica a NATO deasupra apelor neutre ale Marii Negre, care se apropia de coastele Crimeii. Probabil, drona a incercat sa efectueze cercetarea ... citeste toata stirea