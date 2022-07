Rusoaica din generatia care a crescut sub Putin, despre momentul in care nu a mai crezut in propaganda: "L-am sustinut. Dar acum stiu adevarul"

Anastasiia Carrier a dat crezare propagandei ruse pana cand a mers in SUA pentru studii de jurnalism, relateaza Politico. "Ca si parintii mei, odata am fost pro-Putin. Am crezut ca Rusia a salvat Crimeea de rebeli neonazisti, ca este victima unei campanii globale de defaimare din pricina faptului ca lumea nu putea suporta faptul ca este atat de mare si are atat de mult petrol", scrie Carrier, adaugand ca abia dupa ce a plecat pentru studii in America "si-a dat seama ca vizuinile sale politice ... citeste toata stirea