S-a aflat cine ii va lua locul lui Klaus Iohannis! Anuntul momentului pe scena politica. Batalie crunta pentru Cotroceni

Miercuri, 04 Mai 2022

Sorin Grindeanu a declarat luni ca viitorul candidat al PSD la alegerile prezidentiale ar putea fi Marcel Ciolacu, Alexandru Rafila sau Gabriela Firea. Nu este exclus ca si Mircea Geoana sa intre in cursa.

Inlocuitori pentru Iohannis

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai declarat ca el nu se va afla printre candidati. "Exista o singura decizie si a fost luata in toamna anului trecut, in unanimitate, Marcel Ciolacu sa fie premier, si asa va fi. Ce este sigur ca in mai, anul viitor, va exista ...