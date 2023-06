Angajatii Bancii Nationale, ANRE si ANCOM se alatura categoriilor existente de pensionari, cum ar fi membrii Academiei Romane sau profesorii pensionati, in ceea ce priveste cumulul pensiei cu salariul. In ciuda prevederilor anterioare care impuneau acesti angajati sa opteze, acum li se permite sa beneficieze de ambele in acelasi timp.Comisia de Munca adauga noi categorii de salariati la exceptiile privind cumulul pensiei cu salariulProiectul de lege are scopul de a reglementa posibilitatea ca ... citeste toata stirea