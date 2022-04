Salariul uluitor pe care il primesc sefii institutiilor subordonate Parlamentului! Sumele la care nimeni nu se astepta

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 27 Aprilie 2022, ora 05:40 33 citiri

Sefii celor 19 institutii aflate sub control parlamentar castiga sume fabuloase. In aceste functii ajung de regula cei care nu au obtinut un nou mandat in Parlament, si sunt la final de cariera. Salariile si bonusurile primite sunt insa uriase.

Cele mai bune functii sunt la Banca Nationala, Autoritatea de Supraveghere Financiara sau Curtea de Conturi. Salariile sar de 10.000 de lei pe luna. Parlamentarii isi doresc sa puna mana pe aceste posturi, fiind banoase, iar ceea ce trebuie sa faca nu ...