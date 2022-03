Sanctiuni mai dure pentru Moscova. Mesajul lui Florin Citu direct de la Washington: Trebuie oprita finantarea Rusiei in toate domeniile

Liderul PNL Florin Citu, aflat intr-o vizita oficiala in SUA, este de parere ca trebuie impuse sanctuni mult mai dure Rusiei. "Am avut o intalnire cu un inalt oficial din cadrul Departamentului de Comert pentru comertul international, Marisa Lago. Am fost de acord ca sunt necesare sanctiuni economice mai dure impotriva Rusiei. Trebuie oprita finantarea Rusiei in toate domeniile", a scris Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

Intarirea armatei

