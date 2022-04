Sapte masini implicate intr-un accident la iesirea din Bucuresti. Trei persoane au fost ranite

Trei persoane au fost ranite luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate sapte masini, pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, sensul catre Otopeni, in apropiere de pasarela IKEA. "In jurul orei 06.40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Sos. Bucuresti-Ploiesti. Din primele date, accidentul s-a produs pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, sensul catre Otopeni, in apropiere de pasarela IKEA, fiind vorba despre sapte autovehicule ... citeste toata stirea