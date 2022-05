Sase parlamentari cer demersuri pentru incetarea ostilitatilor din Ucraina: Daca trimitem munitie, suntem parte beligeranta. Reactia hackerilor Killnet

Sase parlamentari, intre care Diana Sosoaca si Dumitru Coarna, solicita, intr-o scrisoare deschisa adresata mai multor institutii, intre care SRI si SIE, sa fie facute "demersuri diplomatice" pentru "negocieri in vederea incetarii ostilitatilor" din Ucraina. "Odata ce acceptam sa trimitem munitie de razboi in Ucraina, (...) ne constituim in parte beligeranta", sustin ei. Hackerii pro-rusi din gruparea Killnet au apreciat gestul acestora si au postat o fotografie cu Sosoaca. "Va anuntam ca noi, ... citeste toata stirea