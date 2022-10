Scandal de proportii la Consiliul Local Iasi. Ar putea ramane fara sume mari de bani. "Sunteti zero barat"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 08 Octombrie 2022, ora 05:43 21 citiri

Secretarul de stat in Ministerul Mediului Bogdan considera ca primarului Mihai Chirica ca Iasi-ul poate pierde o finantare de 37 de milioane de lei pentru realizarea unor piste de biciclete. Edilul a precizat ca nu are dreptul sa vorbeasca si ca este un "zero barat". Scandalul a avut loc, vineri, in sedinta Consiliului Local.

Bogdan Balaniscu, care este si liderul filialei municipale Iasi a PSD, a declarat ca Iasi-ul risca sa piarda finantari europene importante pe mediu pentru ca primaria nu ...