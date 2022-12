Scandal in Parlament inainte de vacanta. AUR acuza coalitia ca adopta majorari salariale pentru functionari pe ascuns

Partidul AUR acuza adoptarea mai multor acte normative controversate, in Camera Deputatilor, in cadrul unei sedinte care a fost convocata pe repede inainte. Reprezentantii partidului condus de George Simion acuza PSD, PNL si UDMR ca au procedat astfel pentru ca actele normative sa fie votate pe ascuns, fara a atrage atentia.

"Reprezentantii coalitiei majoritare au gasit modalitatea prielnica pentru a majora, in mod nejustificat, aceste venituri, pe final de an, intr-un moment in care milioane ...