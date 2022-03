Scandal intr-un restaurant din Capitala. Doi barbati au ajuns la spital cu rani, unul fiind lovit de un proiectil din cauciuc

Mai multe persoane sunt audiate de politistii din Capitala, in cazul unui scandal produs intr-un restaurant din Sectorul 1, in urma caruia doi barbati au ajuns la spital cu rani. Una dintre victime a fost lovita de un proiectil din cauciuc. "In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de catre o unitate spitaliceasca cu privire la faptul ca la camera de garda s-au prezentat, cu mijloace proprii, doi barbati care ... citeste toata stirea