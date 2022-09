Scandal intre Catalin Drula si Sorin Grindeanu pe cazul Blue Air. De ce evita ministrul Transporturilor sa fie audiat

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 14 Septembrie 2022, ora 05:40 4 citiri

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a evita sa fie audiat in Parlament in scandalul Blue Air, sustine Catalin Drula, presedintele USR. Cu privire la actualul ministru al Transporturilor, Catalin Drula a reactionat dur acuzandu-l pe vicepremier ca se ascunde si fuge de responsabilitate.

"Grindeanu, un ministru care fuge de responsabilitate. Azi trebuia sa dea explicatii pentru cazul Blue Air in fata comisiei parlamentare de Transporturi, dar s-a ascuns. Sute de mii de romani au fost ...