Scandal intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu. Motivele care au dus la ruptura dintre cei doi lideri APP. Mesaje interne

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 26 August 2022, ora 05:40 26 citiri

Disputa dintre cei doi a pornit la scurta vreme dupa ce Liviu Dragnea a anuntat conducerea APP ca nu doreste ca numele si imaginea sa sa mai fie asociate cu acest partid. Liviu Dragnea a cerut conducerii Aliantei pentru Patrie "sa nu i se mai asocieze imaginea si numele in comunicatele si actiunile partidului". Conform explicatiilor oferite de reprezentantii APP, cererea a venit "in urma situatiilor juridice actuale cu care se confrunta, a hotararilor judecatoresti definitive prin care are ...