Scandal si ancheta la Varsovia. Scurgere de informatii sensibile despre armata poloneza, inclusiv despre avioanele sale F-16

Ministerul polonez al Apararii da anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu o potentiala scurgere de informatii de la o baza de date despre echipamente ale armatei, transmite AFP. Anuntul a fost facut dupa o relatare a portalului Onet.pl potrivit careia o baza de date despre echipamentele armatei a ajuns publica pe internet."Cazul este analizat in detaliu de servicii. Sunt in desfasurare clarificari pentru a afla daca a avut loc o scurgere de date si daca dosarul dezvaluit a fost ... citeste toata stirea