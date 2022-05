Scandal urias in Guvern! Alexandru Rafila l-a facut praf pe Raed Arafat. Miza razboiului dintre cei doi

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 02 Mai 2022, ora 05:42 21 citiri

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a reluat ideea mutarii serviciului de medicina de urgenta, SMURD, in subordinea sa. Pentru el, aceasta mutare, pare sa fi devenit o chestiune de viata si de moarte. Aceasta chiar daca singurul argument pe care il aduce in favoarea sa este acela ca in cadrul SMURD activeaza medici si asistenti medicali.

"Nu cred ca domnul doctor Raed Arafat este proprietarul medicinei de urgenta din Romania, asa cum nici eu nu sunt in vreun fel proprietarul sistemului de ...