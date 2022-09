Scandalul dintre kurtos-ul unguresc si drapelul romanesc. Viceprimarul UDMR din Baia Mare a ramas fara sarcini: "Din secunda asta ii retrag atributiile". Video

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 27 Septembrie 2022

Incidentul care l-a determinat pe prinarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, sa-i retraga atributiile secundului sau din UDMR s-a petrecut saptamana trecuta. Intr-o plimbare printre tarabele de la Sarbatoarea Castanelor, organizat in fiecare an in centrul orasului, Catalin Chereches a observat ca pe mai multe erau doar anunturi in limba maghiara.

In acest context, primarul a dispus montarea de steaguri romanesti. Decizia nu a fost pe placul viceprimarului UDMR, Istvan Zsolt Pap, care a ...