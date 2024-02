Scandalul Rosia Montana continua. PSD il acuza pe fostul premier Dacian Ciolos(USR) pentru situatia in care se afla Romania in litigiul cu firma ce detine dreptul de exploatare miniera la Rosia Montana. Social-democratii spun ca tara noastra "risca sa plateasca prejudicii de miliarde din cauza deciziilor lui Ciolos, Orban si USR."Indiferent de decizia pe care o va comunica instanta internationala pana la 10 februarie 2024, este evident ca atunci cand a aprobat depunerea cererii de includere in ... citeste toata stirea