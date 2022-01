Scenariul unui atac localizat asupra Ucrainei, mai plauzibil decat invazia pe scara larga, spun expertii ucraineni: "Pregatirile ar fi mult mai vizibile"

Rusia nu are in acest moment capacitatea de a efectua o invazie pe scara larga sau de a ocupa Ucraina, si este putin probabil ca o va face in viitorul apropiat, in ciuda acumularii masive de trupe si exercitiilor militare din Belarus, de unde poate tinti Kievul, spun experti occidentali si oficiali ucraineni de rang inalt, relateaza The Guardian. Un scenariu in care Rusia sa atace localizat, in estul Ucrainei, este mult mai plauzibil, argumenteaza acestia. Intr-un articol publicat luni, fostul ... citeste toata stirea