Scene apocaliptice in Kazahstan: cladiri negre de fum, epave de masini, magazine vandalizate: "Nu suntem nici banditi, nici teroristi" | VIDEO

In jurul Pietei Republicii din Almati, cel mai mare oras din Kazastan si epicentrul protestelor care au degenerat in revolta antiguvernamentala, stationeaza acum militari si e relativa liniste - in urma inclestarilor sangeroase inabusite joi a ramas insa devastare si scene aproape apocaliptice, spun jurnalistii BBC de la fata locului. Vineri, presedintele Kassim Tokaev anunta ca ordinea a fost restabilita, desi unele focare de rezistenta sunt inca active in unele orase si ca autorizeaza fortele ... citeste toata stirea