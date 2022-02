Scene de infern din colonia-penitenciar de la Poarta Alba, rememorate de Memorialul Sighet

Canalul Dunare-Marea Neagra, construit cu pretul vietii a multor romani, a fost fost supranumit sinistru Canalul Mortii. Aici si-au gasit sfarsitul in conditii greu de imaginat multi dintre detinutii considerati "dusmani ai poporului" in comunism. Relatari cutremuratoare au fost publicate pe site-ul memorialsighet.ro referitoare la modul in care erau depozitate cadavrele, iarna, la colonia de munca de la Poarta Alba.Trupuri goale, aruncate de-a valma, alcatuiau o imagine de infern, in ... citeste toata stirea