Schimbare importanta la statia de metrou Aviatorilor. Pasajul pietonal va ramane deschis 24/7 FOTO

Asociatia Metrou Usor a anuntat ca Metrorex a mutat portile de acces in statia de metrou de la aviatorilor si ca in acest mod cetatenii vor putea folosi pasajul de la intrare non-stop pentru a traversa bulevardul. "Metrorex a mutat portile de acces catre statia de #metrou Aviatorilor, astfel incat pasajul pietonal subteran sa ramana deschis 24/7. Masura vine dupa ce Asociatia "Metrou Usor" a facut demersuri in martie 2022 catre Primaria Sectorului 1 , Primaria Municipiului Bucuresti si ... citeste toata stirea