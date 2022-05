Schimbare in Educatie. Tabla clasica din scoli va fi inlocuita cu una digitala. Sorin Cimpeanu: Elevii vor fi mai atenti la ore

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 26 Mai 2022, ora 05:41 14 citiri

Miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, prezent in cadrul evenimentului "Starea Natiunii: Nivelul Literatiei Digitale in Romania", a declarat ca scolile romanesti au nevoie de digitalizare, realizata prin planuri precum cel care va fi lansat in primul trimestru al anului 2023, referitor la formarea pedagogica digitala a 100.000 de profesori.

Sorin Cimpeanu vrea ca profesorii sa urmeze cursuri de digitalizare

"Avem in pregatire, de asemenea, actul normativ prin care transpunem in cadrul ...