Parlamentarii propun o noua schimbare in legislatia de acordare a zilelor libere pentru angajatii din mediul privat, cu ocazia sarbatorilor legale. Un proiect de lege depus la Senat, prevede ca instituirea unor zile de sarbatoare libere sa nu se mai poata face, in cazul angajatilor din sistemul privat, decat daca angajatorii vor primi compensatii.In cazul in care legea va trece de Parlament, atunci ar putea intra in vigoare si va fi aplicata incepand cu anul viitor."In Romania, salariatii, ... citeste toata stirea