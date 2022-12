Schimbari in conducerea AUR. O fosta candidata la Cotroceni si un fost ziarist i s-au alaturat lui Simion

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 08 Decembrie 2022, ora 05:44 4 citiri

Un moment neasteptat al congresului AUR a fost cel in care fostul jurnalist BBC, Traian Ungureanu, fost europarlamentar si consilier al lui Traian Basescu, a avut un "cuvant de salut". Ramona Ioana Bruynseels a sustinut un discurs in cadrul Congresului AUR de la Alba Iulia, in momentul in care apartenenta sa la partidul condus de George Simion a devenit publica. Cu acest prilej a sustinut si un discurs in care a pus accent pe nevoia de unitate.

"In aceste vremuri tulburi, trebuie sa fim uniti ...