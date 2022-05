Schimbari majore in Educatie. Sorin Cimpeanu: Mediile semestriale si tezele vor fi eliminate VIDEO

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni schimbarile majore din sistemul de invatamant. Mediile semestriale si tezele vor fi eliminate, astfel ca va fi necesara o singura medie generala la finalul anului scolar. In plus, "profesorii vor avea mai multa autonomie in scopul unei evaluari ritmice pe parcursul anului scolar". Cimpeanu a precizat si ca s-a agreat ca numarul minim de note pentru o disciplina sa fie egal cu n+3, unde n este numarul de ore alocate saptamanal pentru o ... citeste toata stirea