Schimbari pe banda la sefia Oficiului National al Jocurilor de Noroc. Presedintele Tudor Simota, inlocuit dupa trei zile de mandat

Evenimentul Zilei Marti, 21 Iunie 2022

La numai trei zile dupa ce a fost instalat in functie, de premierul Nicolae Ciuca, joi, 16 iunie, Tudor Simota a fost eliberat din functia de presedinte al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN). S-a intamplat in prima zi a saptamanii, iar locul sau a fost luat de vicepresedintele institutiei, Mihail-Silviu Pocora. In urma revocarii din functie, urmeaza ca Tudor Simota sa revina pe postul de executie, de director general al institutiei, pe care l-a detinut inainte de numire.

