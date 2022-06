Scoala de vara pentru copiii ucraineni, la Bucuresti: Primarul general anunta ca angajeaza invatatori, translatori si supraveghetori pentru after-school

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri ca se deschide o scoala de vara pentru copiii ucraineni, astfel incat acestia sa se poata integra mai usor in societatea romaneasca. Copiii vor invta limba romana si vor fi supravegheata, in timp in care mamele lor ar putea sa-si gaseasca locuri de munca. "Demaram un nou proiect in sprijinul refugiatilor ucraineni aflati in Bucuresti. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia Anaid, ... citeste toata stirea