Scumpi la vorba. 17 alesi au fost auziti in Parlament doar la depunerea juramantului

Dupa trei sesiuni parlamentare, adica un an si jumatate de mandat, 13 alesi ai Coalitiei de guvernare si 4 ai Opozitiei, care ar trebui sa fie vocea cetatenilor in Legislativ, au luat cuvantul doar la juramant, adica in decembrie 2020. Mandatul pe care l-au obtinut in Parlamentul Romaniei le da deputatilor si senatorilor posibilitatea, dar si obligatia sa vorbeasca in numele celor care i-au ales, pentru a aduce in fata colegilor problemele cu care se confrunta cei pe care ii reprezinta. Cu ... citeste toata stirea