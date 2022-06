Scumpirea carburantilor, o problema "dureroasa" pentru romani. Blocarea portului Novorossiysk va ingreuna importurile de titei

Scumpirea carburantilor cu cca 63% in ultimul an este o problema infinit mai mare pentru romani decat cresterea pretului la gaze si energie, precizeaza Dumitru Chisalita, presedintele AEI, adaugand ca blocarea portului rusesc Novorossiysk va crea mari probleme de aprovizionare cu titei a Romaniei. Situatia actuala a Romaniei: a) Romania este o tara care conform INS in anul 2021 a consumat 13.853,1 mii toe produse petroliere (titei brut rafinat in Romania si produse petroliere rafinate importate ... citeste toata stirea