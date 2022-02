Se cer alegeri anticipate la Iasi, dupa punerea sub control judiciar a primarului Chirica. Iohannis, solicitat sa intervina

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 05 Februarie 2022, ora 05:43

USR solicita demisia lui Mihai Chirica si organizarea alegerilor anticipate la Primaria Iasi, dupa ce primarul a fost pus sub control judiciar. Vicepresedintele USR Dan Barna a reactionat la scurta vreme dupa ce procurorii au anuntat masura pe care au impus-o in cazul edilului liberal.

In opinia lui Dan Barna, iesenii trebuie sa aiba posibilitatea sa-si aleaga un alt primar, care sa nu aiba probleme cu legea.

"Pus sub control judiciar si in imposibilitatea de a-si mai exercita atributiile, ...