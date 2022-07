Se rationalizeaza apa in Ilfov. Mai multe localitati vor avea apa cu portia din cauza consumului excesiv pe timp de seceta

Operatorul care asigura apa potabila in Ilfov anunta ca vor exista intreruperi in mai multe localitati din cauza consumului excesiv. Compania spune ca este nevoie de aceasta masura pentru refacerea stocurilor. Mai exact, operatorul "Apa Ilfov", a transmis ca apa va fi sistata pe timpul noptii pentru refacerea stocului. In plus, astazi pana la ora 17:00, alimentarea cu apa potabila in comuna Peris a fost limitata. Aceeasi situatie a fost si in Ciolpani, Balacenca si Posta"Va multumim pentru ... citeste toata stirea