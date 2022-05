Sebastian Burduja, despre impozitarea progresiva ceruta de PSD: "PNL tine foarte mult la cota unica"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 18 Mai 2022, ora 05:43 0 citiri

Sebastian Burduja a vorbit despre intentia PSD de a introduce impozitul progresiv, de la 1 ianuarie 2023. Mai mult, ministrul a subliniat ca nu a asistat la astfel de discutii si ca PNL tine foarte mult la cota unica. In plus, ministrul a amintit ca Guvernul Romaniei si-a asumat sa nu creasca taxele.

Eu nu am asistat la astfel de discutii. Ca opinie proprie, Partidul National Liberal tine foarte mult la cota unica, este parte din filosofia noastra liberala despre ceea ce trebuie sa insemne o ...