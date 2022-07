Secretar general roman sau britanic in fruntea NATO? Ce sanse are Klaus Iohannis

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 18 Iulie 2022, ora 05:42 42 citiri

"Daca va veni o astfel de solicitare, o voi studia, apoi voi informa opinia publica" - a raspuns presedintele Romaniei in cadrul unei informari de presa recente la intrebarea unui ziarist daca ar accepta functia de secretar general al NATO. Cel de-al doilea mandat al presedintelui Iohannis va expira in 2024 si o alta candidatura la functia de presedinte nu va mai fi posibila, noteaza Magyar Nemzet.

Mandatul lui Jens Stoltenberg a fost prelungit cu un an, astfel incat pana in octombrie 2023 va ...