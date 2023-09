Sedinta comuna, a ministrilor romani si ucraineni, programata pentru luna viitoare la Kiev. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va merge, in capitala Ucrainei, insotit de mai multi ministri.Cele doua delegatii urmeaza sa aiba discutii si sa puna la punct colaborarea dintre cele doua state, in diverse domenii. Agricultura, transporturile si energia sunt domeniile in care Romania isi doreste sa colaboreze cu Ucraina. Astfel de subiecte vor fi abordate in aceasta sedinta comuna."Luna viitoare ... citeste toata stirea