"Ca urmare a numeroaselor cercetari sociologice cantitative desfasurate in ultima perioada, a reiesit o problema grava si ingrijoratoare pentru intreaga societate: agravarea prapastiei dintre bogati si saraci, care se adanceste in loc sa se aplatizeze, iar guvernul trebuie sa identifice si sa propuna solutii concrete pentru a contracara acest efect.PUSL considera ca in orice tara civilizata, in orice democratie europeana consolidata, elementul central al politicilor publice trebuie sa fie ... citeste toata stirea