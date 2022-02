Sedinta pe tema energiei la Guvern. A fost prezentata solutia de simplificare a procedurilor de decontare a facturilor catre furnizori

Premierul Nicolae Ciuca a participat la reuniunea Comitetului interministerial in domeniul energiei, pentru a analiza setul de masuri privind protectia populatiei si economiei fata de cresterea pretiurilor la energie. In cadrul sedintei a fost prezentata solutia de simplificare a procedurilor de decontare a facturilor catre furnizori, care va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial. Totodata, Guvernul transmite ca "va continua procesul de colectare a propunerilor avansate de ... citeste toata stirea