Seful ASSMB a demisionat: "Am decis sa imi dau demisia de onoare pentru a nu pune in pericol votarea bugetului PMB". Vasile Apostol a acuzat USR de presiuni

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat pe Facebook ca a luat act de demisia directorului general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Vasile Apostol. Liderul demisionar si-a argumentat demersul acuzand presiuni din partea liderilor locali ai USR, Vlad Voiculescu si Horia Tomescu. "Am luat act de demisia directorului general al ASSMB, Vasile Apostol. Ii multumesc domnului Apostol pentru activitatea in fruntea ASSMB intr-o perioada dificila, in care a trebuit ... citeste toata stirea